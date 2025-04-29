Башкирия лидирует по инициативам на форуме «Сильные идеи для нового времени»

Основная задача — сформировать содружество инициативных людей и консолидировать 100 сильных предложений, способных внести значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей до 2030 года. Республика всегда активно участвовала в конкурсе. Так, в прошлом году 51 инициатива жителей Башкортостана вошла в топ-1000 лучших идей России. Пять из них — в сотню лучших идей, а одна была представлена президенту России.

Андрей Назаров, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан