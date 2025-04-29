Башкирия лидирует по инициативам на форуме «Сильные идеи для нового времени»

Башкортостан сохраняет лидирующие позиции по количеству направленных инициатив на федеральный форум «Сильные идеи для нового времени». Идеи республики составили 23% от общего числа предложений, поданных от субъектов России. Об этом стало известно в ходе совещания с главами администраций муниципалитетов региона под председательством Премьер-министра Правительства Башкортостана.
Проекты победителей форума получают поддержку как на федеральном, так и на региональном уровнях. В завершение обсуждения Андрей Назаров поручил администрациям районов и городов провести работу с местным активом, вовлечь школьников и студентов, представителей бизнес-сообществ, общественных институтов, учреждений и предприятий.