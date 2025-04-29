В Уфе прошёл чемпионат по каратэ OPEN-BASHKORTOSTAN

Уфа приняла Чемпионат и Первенство республики по каратэ OPEN-BASHKORTOSTAN. Ежегодно в этом турнире принимают участие спортсмены из разных уголков региона. В этот раз на татами вышли порядка 250 каратистов из Башкортостана, а также гости из Казахстана. Спортсмены соревновались в разных дисциплинах — ката и кумитэ.
В числе участников — как опытные каратисты, так и совсем юные. Турнир стал полезным не только для спортсменов, но и для судейского корпуса. В рамках республиканского старта прошел аттестационный судейский семинар.