В Башкирии спасли тонущего мишку

На Юмагузинском водохранилище спасли тонущего медвежонка. Об этом рассказали в пресс-службе министерства экологии.

Водоём переплывала медведица с малышом. В какой-то момент медвежонок выбился из сил и зацепился за плывущий рядом ствол дерева. Мама-медведица могла лишь наблюдать за детёнышем.

К счастью, на помощь зверю пришёл житель деревни Кутушево. Он плыл по водохранилищу на катере. Ему удалось подтолкнуть мишку к берегу. Медвежонок не сопротивлялся и не паниковал. История завершилась благополучно.