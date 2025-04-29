Пожарные Башкирии получили новую спецтехнику

В преддверии Дня пожарной охраны Глава Башкортостана вручил ключи от спецавтомобилей трем пожарным частям. В своём выступлении Радий Хабиров отметил, что материально-техническое оснащение огнеборцев республики находится на особом контроле.

Пожары становятся техногеннее, сложнее, и справиться с ними можно, только имея самую современную технику. В Башкортостане действует специальная программа, в рамках которой сотрудники МЧС и Госкомитета по чрезвычайным ситуациям регулярно обновляют свой автопарк. И эта работа будет продолжена. Также в ходе церемонии Радий Хабиров отметил почетными грамотами и благодарственными письмами сотрудников, отличившихся при выполнении своих служебных обязанностей.

Я хотел вас поблагодарить за вашу службу, республика гордится вами, и, конечно, все жители вас благодарят за ваш очень непростой труд. Наша задача — укреплять материальную базу пожарной службы, за несколько лет сделали уже 6 новых депо, у нас есть еще планы на закупку новой техники. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также Радий Хабиров вручил главам сельских поселений 10 сертификатов на приобретение полуприцепов с цистерной. Их передадут в подразделения добровольной пожарной охраны в районах республики.