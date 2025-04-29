В Уфу прибыл «Паровоз Победы» с уникальной экспозицией

Сегодня в Уфу прибыл «Паровоз Победы». Тысячи уфимцев семьями пришли на перрон, чтобы своими глазами увидеть раритетную технику, среди которой был легендарный танк Т-34-76 и артиллерийские орудия, которые прошли не только Вторую, но и Первую мировую войну. Проект Куйбышевской железной дороги приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Весь состав тянул паровоз «Лебедянка», который начали выпускать в 40-х.

Паровоз будто вырвался из архивных кадров победного мая 1945-го, чтобы сделать остановку в Уфе. Перрон едва вместил всех желающих увидеть его. И каждый старался запечатлеть прибытие Паровоза Победы, который привез в столицу Башкортостана 9 единиц военной техники.

Техника на платформах была самая разнообразная. Тут и броневик, и танк Т-34-76, и даже амфибийный транспортник, который был получен Советским Союзом по ленд-лизу и прошел немало боев, грузовики и артиллерия, среди которых тоже было немало уникальных экспонатов.

Приехавшие реконструкторы показывали уфимцам образцы стрелкового оружия, с которым можно было сфотографироваться. А еще можно было проверить свою меткость в лазерном тире. Встретить паровоз победы пришли и ветераны СВО.

Желающие могли посетить кабину машинистов, а еще узнать, какой бывает их кухня. Сотрудники РЖД раздавали всем флажки с надписью «80 лет Победы» и фирменные шары. А еще на площадке прошел концерт. Причем исполняли песни не только на перроне, но и внутри вокзала.

Всего более 9 тысяч уфимцев пришли, чтобы встретить ретро-состав. Проект «Паровоз Победы» организован Куйбышевской железной дорогой и приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Состав уже в третий раз приезжает в Уфу. К слову, башкирские железнодорожники внесли большой вклад в приближение победы. В Уфу были эвакуированы паровозоремонтные предприятия, а в спеццехах производили снаряды для фронта.