Башкирия и Узбекистан расширяют сотрудничество: итоги выставки «Иннопром»

По числу промышленных кластеров Башкортостан является лидером в России. Об этом на выставке «Иннопром. Центральная Азия» заявил министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев. 25 промышленных кластеров объединяют более 300 предприятий из разных регионов страны.

В текущем году будет запущен Радиоэлектронный технопарк «РВ-1» и завершен первый этап проекта по созданию производственно-логистического комплекса «Технопарк Зубово». На полях международной выставки делегация Башкортостана провела более трехсот переговоров о сотрудничестве с Узбекистаном. Также стороны подписали соглашение о создании технопарка в Узбекистане на примере опыта Башкортостана.

На выставке «Иннопром. Центральная Азия» предприниматели двух республик в формате b2b обсудили перспективы сотрудничества и подписали соглашение между министерством предпринимательства и туризма Башкортостана и Ассоциацией частных туристических организаций Узбекистана.