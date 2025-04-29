Башкирия и Узбекистан расширяют сотрудничество: итоги выставки «Иннопром»

По числу промышленных кластеров Башкортостан является лидером в России. Об этом на выставке «Иннопром. Центральная Азия» заявил министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев. 25 промышленных кластеров объединяют более 300 предприятий из разных регионов страны.
В текущем году будет запущен Радиоэлектронный технопарк «РВ-1» и завершен первый этап проекта по созданию производственно-логистического комплекса «Технопарк Зубово». На полях международной выставки делегация Башкортостана провела более трехсот переговоров о сотрудничестве с Узбекистаном. Также стороны подписали соглашение о создании технопарка в Узбекистане на примере опыта Башкортостана.
На выставке «Иннопром. Центральная Азия» предприниматели двух республик в формате b2b обсудили перспективы сотрудничества и подписали соглашение между министерством предпринимательства и туризма Башкортостана и Ассоциацией частных туристических организаций Узбекистана.
На презентации туристического потенциала республики сделали акцент на условиях работы для инвесторов. В Башкортостане созданы льготные налоговые условия и система грантовой поддержки для компаний туротрасли. Здесь же был представлен и межвузовский кампус.