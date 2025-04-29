В Уфе двое парней выманивали деньги у пенсионеров

В Уфе полиция задержала подозреваемых в серии краж и мошенничества в отношении пожилых людей. На протяжении нескольких месяцев молодые люди использовали различные уловки, чтобы обмануть пенсионеров и выманить у них деньги. Они выдавали себя за работников газовой службы, специалистов по обслуживанию системы вентиляции, а также за родственников и правоохранителей.

Злоумышленники проводили обход квартир, чтобы выяснить, где проживают пожилые люди. После чего приходили к ним домой и вводили в заблуждение. Напуганные пенсионеры, доверившись незнакомцам, пускали их в свои квартиры. Так, недавно двое неизвестных пришли к 89-летней женщине, представившись ее внуками. Пока один отвлекал внимание жертвы, другой забрал 50 тысяч рублей, спрятанные под матрасом.

Сотрудники МВД Башкирии установили, что 17-летний и 20-летний молодые люди причастны к восьми преступлениям. Согласно предварительным оценкам, нанесенный гражданам ущерб превысил 500 тысяч рублей.

В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела по статьям «мошенничество» и «кража».