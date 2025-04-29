В Уфе состоялось первенство ПФО по кёрлингу

В республике впервые состоялось первенство Приволжского федерального округа по кёрлингу. Соревнования проходили в дисциплине «смешанные команды». Принять участие приехали спортсмены из Ульяновской и Самарской областей, Пермского края, Татарстана и Удмуртии. Всего за победу боролись 18 коллективов. Завоевать медаль удалось и башкирским кёрлингистам.
Успех игры в кёрлинге зависит не только от мастерства спортсменов, но и от того, насколько слаженно действует вся команда. Но и не менее важный факт — это поддержка тренера. Наставница башкирских кёрлингистов — Татьяна Дацько. Единственное, что во время игр подсказки наставника строго запрещены.
В кёрлинге важно уметь натирать, или, как здесь говорят, «свиповать». И делать это нужно быстро и тщательно. От свипа в кёрлинге зависит траектория движения камня. Соответственно, и результат игры.
Серьёзную конкуренцию на окружном первенстве составили представители Самарской области. Башкирские спортсмены провели с ними две игры, в одной из которых уступили в полуфинале. Подвели тактические ошибки.
На окружном первенстве команды были разделены на три группы — А, B и С в зависимости от опыта спортсменов. На турнире в Уфе нашу Республику представили 5 коллективов. В борьбе за 3-е место наша сборная в группе «B» уверенно обошла кёрлингистов из Татарстана со счётом 8:1.
Несмотря на непростые игры и серьёзных соперников, башкирские кёрлингисты вошли в тройку лучших на домашнем первенстве. В этом сезоне наши спортсмены выступят еще на одном турнире, после чего отправятся в отпуск.