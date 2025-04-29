В Уфе состоялось первенство ПФО по кёрлингу

В республике впервые состоялось первенство Приволжского федерального округа по кёрлингу. Соревнования проходили в дисциплине «смешанные команды». Принять участие приехали спортсмены из Ульяновской и Самарской областей, Пермского края, Татарстана и Удмуртии. Всего за победу боролись 18 коллективов. Завоевать медаль удалось и башкирским кёрлингистам.

Успех игры в кёрлинге зависит не только от мастерства спортсменов, но и от того, насколько слаженно действует вся команда. Но и не менее важный факт — это поддержка тренера. Наставница башкирских кёрлингистов — Татьяна Дацько. Единственное, что во время игр подсказки наставника строго запрещены.

Я считаю, что получилось лучше на самом деле, чем мы ожидали, хотя были некоторые сложности в плане проведения, но к концу мы быстро прикатались, так скажем. Всё получилось, успевали вовремя, и всё детям очень понравилось. Лёд подготовили тоже на достойном уровне. Татьяна Дацько, тренер-преподаватель спортшколы олимпийского резерва №1 г. Уфы

В кёрлинге важно уметь натирать, или, как здесь говорят, «свиповать». И делать это нужно быстро и тщательно. От свипа в кёрлинге зависит траектория движения камня. Соответственно, и результат игры.

Серьёзную конкуренцию на окружном первенстве составили представители Самарской области. Башкирские спортсмены провели с ними две игры, в одной из которых уступили в полуфинале. Подвели тактические ошибки.

Наша команда, которая на этих соревнованиях сейчас заняла 1 место, в групповом этапе умудрилась всё-таки проиграть команде Уфы. Это повлияло немного на стабилизацию и ввело в небольшой невроз. Это говорит само за себя, что ребята, спортсмены Уфы, растут и показывают неплохие результаты. Виктор Богатов, главный судья первенства Приволжского федерального округа по кёрлингу

На окружном первенстве команды были разделены на три группы — А, B и С в зависимости от опыта спортсменов. На турнире в Уфе нашу Республику представили 5 коллективов. В борьбе за 3-е место наша сборная в группе «B» уверенно обошла кёрлингистов из Татарстана со счётом 8:1.

Эти игры принесли нам очень много опыта, хорошие результаты и успешное окончание соревнований. Мы очень рады тому, что мы выиграли 3-е место и очень надеемся, что в следующем сезоне станем выше. Жанна Муфтахова, бронзовый призёр первенства Приволжского федерального округа по кёрлингу