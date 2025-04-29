В Уфе поймали серийного вора-домушника

В Уфе правоохранительные органы задержали 42-летнего подозреваемого в серии квартирных краж. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Уфе.
По данным следствия, зимой прошлого года мужчина проник в квартиру на улице Инициативной и похитил ювелирные украшения, которые затем сдал в ломбард. Полученные деньги он потратил на личные нужды.
Аналогичный случай произошёл в марте. Он украл драгоценности из квартиры на улице Запотоцкого. В ходе расследования было установлено, что подозреваемый ранее был неоднократно судим. Часть похищенных вещей была изъята.
В настоящее время возбуждено уголовное дело.
Фото: УМВД РФ по Уфе.