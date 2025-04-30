В Уфе проходят съёмки сериала «Любовь по принуждению»

Мелодрама из четырёх серий будет показана на одном из федеральных телеканалов. Проект — о героине, которая выросла в обеспеченной семье и в абсолютной любви. Всё меняется, когда она встречает богатого парня Влада, который стоит на грани банкротства, и она для него — просто способ спасти бизнес.