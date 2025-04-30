В Уфе обсудили подготовку к купальному сезону

В Уфе состоялось заседание республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На повестке был и вопрос защиты людей на водных объектах Башкортостана.

В регионе открытие купального сезона традиционно планируется с 1 июня, и уже сейчас активно ведется работа по подготовке во взаимодействии с муниципалитетами. В этом году на территории республики будет создано более 200 новых мест для отдыха у воды. Работа по организации безопасного нахождения на водных объектах жителей и гостей Башкортостана продолжается.