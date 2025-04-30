В Уфе стартовал семинар по молодежной политике

В геномном центре межвузовского студенческого кампуса стартовал семинар для участников проекта «Школа команды #БашМолодежи». В нем приняли участие более 150 молодых людей, занимающихся молодежной политикой в Башкортостане, и сотрудники госучреждений.

В течение двух дней девушки, юноши и их руководители будут работать в группах для повышения своего профессионального мастерства с помощью нейросетей и образовательных модулей. Также они ознакомятся со способами реагирования на изменения в сфере молодежной политики и повышения качества оказываемых услуг.