В Башкирии не выявили новых случаев подтопления

В Госкомитете Башкирии по ЧС продолжают рассказывать о паводковой ситуации в регионе.

Фото №1 - В Башкирии не выявили новых случаев подтопления

Так, за прошедшие сутки новых сообщений о подтоплениях не поступало. На контроле находится одна ситуация в Уфе.

Наибольшие подъемы уровня воды отмечаются:

— на реке Уфе в селе Верхний Суян Караидельского района, динамика уровня воды за сутки +17 см, текущий уровень 500 см, выход реки на пойму 739 см;

— на реке Ай в селе Метели Дуванского района, динамика уровня воды за сутки +16 см, текущий уровень 300 см, выход реки на пойму 690 см.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

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