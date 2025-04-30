В Башкирии не выявили новых случаев подтопления

В Госкомитете Башкирии по ЧС продолжают рассказывать о паводковой ситуации в регионе.
Так, за прошедшие сутки новых сообщений о подтоплениях не поступало. На контроле находится одна ситуация в Уфе.
Наибольшие подъемы уровня воды отмечаются:
— на реке Уфе в селе Верхний Суян Караидельского района, динамика уровня воды за сутки +17 см, текущий уровень 500 см, выход реки на пойму 739 см;
— на реке Ай в селе Метели Дуванского района, динамика уровня воды за сутки +16 см, текущий уровень 300 см, выход реки на пойму 690 см.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.