В Башкирии хирурга осудили за неверное лечение ребёнка

В Баймаке перед судом предстал врач-хирург. Его обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью из-за невыполнения профессиональных обязанностей.

В августе 2023 года к врачам обратился 15-летний парень с болями в животе. К сожалению, врач поставил подростку неверный диагноз. Это привело к ухудшению состояния мальчика, а в последующем и к удалению органа.