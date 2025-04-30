В Башкирии хирурга осудили за неверное лечение ребёнка

В Баймаке перед судом предстал врач-хирург. Его обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью из-за невыполнения профессиональных обязанностей.

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В августе 2023 года к врачам обратился 15-летний парень с болями в животе. К сожалению, врач поставил подростку неверный диагноз. Это привело к ухудшению состояния мальчика, а в последующем и к удалению органа.

Суд назначил врачу наказание в виде 1 года и 2 месяцев ограничения свободы, а также обязал выплатить семье подростка моральную компенсацию в размере 600 тысяч рублей.

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