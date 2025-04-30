Глава Башкирии подписал указ о выплатах контрактникам СВО

В Башкирии продлили выплаты для контрактников специальной военной операции. Соответствующие изменения в указ о мерах поддержки подписал Радий Хабиров 29 апреля.

Согласно новым условиям, выплаты для тех, кто подписывает контракт с Минобороны России, будут действовать до 15 мая 2025 года. Ранее установленный срок выплат заканчивается сегодня — 30 апреля.