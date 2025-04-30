В Башкирии задержали девушку и подростка за попытку сбыта наркотиков

В Башкирии завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего парня и 21-летней женщины за попытку распространения наркотиков в Уфимском районе.

По информации Следственного управления СК России по РБ, в период с 2023 по 2024 годы обвиняемые получали от неизвестного лица сведения о местонахождении партий наркотиков. После получения запрещенных веществ они расфасовывали их на более мелкие партии и оборудовали тайники для дальнейшего сбыта на территории Уфы и Уфимского района.