Житель Башкирии получил компенсацию морального вреда за избиение

Житель Башкирии выплатил компенсацию в 500 тысяч рублей жертве избиения. Как сообщили в региональной службе судебных приставов, 41-летний мужчина из Стерлибашевского района совершил преступление, классифицируемое как «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».
Суд постановил, что потерпевший имеет право на компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей. Документы были направлены в службу судебных приставов, однако должник не собирался исполнять требование.
В результате пристав-исполнитель вынес постановление о наложении ареста на его банковские счета и имущество. Когда мужчина увидел уведомление на портале «Госуслуг», понял, что рискует лишиться автомобиля и денежных средств. В течение пяти дней гражданин полностью выплатил сумму компенсации.