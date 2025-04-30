В Башкирии предупреждают о росте пожаров в майские праздники

Как правило, граждане любят жарить шашлыки непосредственно около дома, зачастую просто не задумываясь о последствиях, отмечают сотрудники госкомитета республики по ЧС. С 18 апреля действует особый противопожарный режим, в рамках которого запрещается использование открытого огня и разведение костров. Приготовление пищи допускается на специально отведенных площадках или на частной территории дома или сада с соблюдением требований пожарной безопасности.