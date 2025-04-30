В Уфе прошёл II Евразийский форум колоректальной хирургии

Здесь собрались российские и зарубежные специалисты. Ведущие врачи и эксперты представили свои подходы к лечению. Специалисты провели несколько операций с применением лазера, которые в режиме реального времени транслировались участникам форума.

С самого утра в клинике БГМУ врачи готовятся к сложным малоинвазивным операциям. Мужчина в возрасте 55-ти лет обратился с хронической геморроидальной болезнью третьей стадии. С помощью лазера ему провели удаление узлов. Это безболезненный способ, после которого пациент на следующий день может встать на ноги.

Во второй операционной — пациентка 35 лет. Хирургическое вмешательство под спинальным наркозом длилось не более часа, проводил врач из Москвы Константин Коршунов. В процессе операции все рубцовые изменения иссекли, удалили грануляции на дне трещины. Оставшаяся рана должна будет зажить в течение 2–3-х недель.

Второй Евразийский форум колоректальной хирургии — это площадка для профессионального развития специалистов, диалога ученых, экспертов и координаторов системы здравоохранения различных уровней. Каждый участник может найти среди многообразия тем и докладов то, что будет полезно и применимо в их профессиональной деятельности.