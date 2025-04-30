«Салават Юлаев» уступил «Локомотиву» в Ярославле

В Ярославле прошёл второй матч полуфинальной серии между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым». У уфимцев на лёд вернулись Джошуа Ливо и Ярослав Цулыгин. По ходу матча «Салавату» пришлось отыгрываться со счёта 0:2. В третьем периоде «Локомотив» пропустил нелогичный гол.