«Салават Юлаев» уступил «Локомотиву» в Ярославле

В Ярославле прошёл второй матч полуфинальной серии между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым». У уфимцев на лёд вернулись Джошуа Ливо и Ярослав Цулыгин. По ходу матча «Салавату» пришлось отыгрываться со счёта 0:2. В третьем периоде «Локомотив» пропустил нелогичный гол.
Шайбу в ворота срезал Алексей Береглазов — её записали на Егора Сучкова. В концовке встречи уфимцы провели хороший отрезок, но забить не сумели. 2:1 в пользу «Локомотива». Счет в серии равный — 1:1. Следующий матч команды проведут в Уфе 1 мая.