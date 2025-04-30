Радий Хабиров рассказал о поддержке талантливых школьников

Центр работает с 2019 года, и за это время обучение в нем прошли 47 тысяч ребят. Всего же в проектах «Авроры» за пять лет приняли участие почти 620 тысяч человек. Школьники занимаются с лучшими наставниками, проводят научные исследования, проявляют себя в искусстве и спорте, готовятся к всевозможным олимпиадам. Такая подготовка даёт отличные результаты: среди воспитанников центра — 200 победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников, в том числе 52 — по итогам 2024 года.