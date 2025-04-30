ГАИ Башкирии запускает акцию «Безопасная дорога» на майские праздники

В Башкирии в преддверии майских праздников ГАИ планирует провести масштабную акцию «Безопасная дорога». Инспекторы начнут рейды в различных городах и районах республики, чтобы выявить водителей в нетрезвом состоянии и тех, кто управляет автомобилем без прав.