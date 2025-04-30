ГАИ Башкирии запускает акцию «Безопасная дорога» на майские праздники

В Башкирии в преддверии майских праздников ГАИ планирует провести масштабную акцию «Безопасная дорога». Инспекторы начнут рейды в различных городах и районах республики, чтобы выявить водителей в нетрезвом состоянии и тех, кто управляет автомобилем без прав.
Особое внимание будет уделено несовершеннолетним участникам дорожного движения, передвигающимся на средствах индивидуальной мобильности и мототранспорте.
Главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов отметил необходимость строгого соблюдения ПДД и мер безопасности, а также об обязательном использовании детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.
Напомним, сообщить о грубых нарушениях ПДД водителями или пешеходами можно по телефону горячей линии МВД по РБ: 8 372 93 92 или в чат-бот ГАИ: @GIBDDRB_02bot.