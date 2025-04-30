В Уфе ТЮЗ сыграл спектакль в трамвае

Спектакль в трамвае. Актеры Уфимского театра юного зрителя организовали необычную акцию. Они сыграли отрывок своей новой постановки «Василий Тёркин» прямо в вагоне трамвая для пассажиров. Это стало сюрпризом для уфимцев, которые едва не пропускали свои остановки, увлекшись действом. Сцены из спектакля актеры играли на протяжении всего маршрута.

Заходя в салон трамвая, никто из пассажиров не ожидал, что попадет прямо в зрительный зал. 5-й маршрут превратился в настоящее театральное путешествие. Советские солдаты, возвращающиеся с победой, вспоминают боевые будни и рассуждают о жизни. А когда звучала музыка, то пассажиры тоже становились частью актерской труппы.

Несмотря на наличие свободных мест, люди предпочитали в этот момент ехать стоя. Чтобы лучше увидеть игру актеров и снять видео на память. Уфимцы признаются, что подобного представления еще не видели.

Актеры ТЮЗа по нескольку раз сыграли сценки, проехав с уфимцами до конечной станции. Произведение «Василий Теркин» было выбрано неслучайно. В этом году 80 лет Великой Победы, столько же исполняется самой поэме про удалого красноармейца. А еще отмечается 115 лет со дня рождения автора Александра Твардовского.