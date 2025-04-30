В Уфе прошел «Кубок ВОРОТА В СПОРТ»

Я не виделся давно с ребятами. С некоторыми, наверно, по 20 лет. Даже некоторых тяжело узнать. У нас есть командный чат, мы общаемся, переписываемся. Ребята в том году играли, у меня не получилось. В этом году так сложилось, что я в Уфе был. Здесь вообще результат не важен. Со всеми пообнимались, пообщались.

Андрей Зубарев, олимпийский чемпион по хоккею