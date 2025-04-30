В Уфе прошел «Кубок ВОРОТА В СПОРТ»

В Уфе завершился ежегодный турнир «Кубок ВОРОТА В СПОРТ» среди воспитанников хоккейной школы «Салават Юлаев». Соревнования прошли на льду уфимского Дворца спорта уже в третий раз. Турнир собрал выпускников разных лет, которые сформировали 6 команд по году выпуска. В «Кубке» приняли участие многие заслуженные игроки, среди которых был и олимпийский чемпион Андрей Зубарев.

Я не виделся давно с ребятами. С некоторыми, наверно, по 20 лет. Даже некоторых тяжело узнать. У нас есть командный чат, мы общаемся, переписываемся. Ребята в том году играли, у меня не получилось. В этом году так сложилось, что я в Уфе был. Здесь вообще результат не важен. Со всеми пообнимались, пообщались.

Андрей Зубарев, олимпийский чемпион по хоккею

По итогам турнира третье место заняла команда, составленная из игроков 87 года рождения. Вторую позицию забрали представители коллектива под названием «Ветераны СЮ». Чемпионами в этом году стали игроки команды 90 и 91 годов рождения. Также были вручены призы в индивидуальных номинациях. Лучшим вратарем был выбран Кирилл Губанов, защитником — Андрей Зубарев, нападающим — Руслан Нуртдинов. Самым результативным игроком стал Станислав Голованов.

Фото №1 - В Уфе прошел «Кубок ВОРОТА В СПОРТ»

Турнир дружественный, он объединяет людей разных профессий. Кто-то стал профессиональным хоккеистом. Кто-то в гражданской профессии себя нашел.

Алмаз Хасанов, руководитель компании «Ворота в спорт»

Первое — это общение между собой. Второе — это спорт, то, что нас объединяет. Ну и самое главное — это «Салават Юлаев», клуб, который нас воспитал.

Денис Хлыстов, серебряный призер чемпионата России по хоккею
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