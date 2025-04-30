В Уфе прошел «Кубок ВОРОТА В СПОРТ»

В Уфе завершился ежегодный турнир «Кубок ВОРОТА В СПОРТ» среди воспитанников хоккейной школы «Салават Юлаев». Соревнования прошли на льду уфимского Дворца спорта уже в третий раз. Турнир собрал выпускников разных лет, которые сформировали 6 команд по году выпуска. В «Кубке» приняли участие многие заслуженные игроки, среди которых был и олимпийский чемпион Андрей Зубарев.
По итогам турнира третье место заняла команда, составленная из игроков 87 года рождения. Вторую позицию забрали представители коллектива под названием «Ветераны СЮ». Чемпионами в этом году стали игроки команды 90 и 91 годов рождения. Также были вручены призы в индивидуальных номинациях. Лучшим вратарем был выбран Кирилл Губанов, защитником — Андрей Зубарев, нападающим — Руслан Нуртдинов. Самым результативным игроком стал Станислав Голованов.