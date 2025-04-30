Фестиваль «ПроДвижение» собрал в Уфе 600 спортсменок

В Уфе в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой состоялся открытый фестиваль по чир спорту «ПроДвижение». Его участниками стали около 40 команд и 600 спортсменок разных возрастов — это коллективы детских садов и школ. Своё мастерство показывали также и родители в дисциплине «Чир Фэмили».
У Дарьи Шараповой всегда есть поддержка после ярких выступлений. Девушка занимается чир-спортом больше шести лет, и за это время объездила немало городов нашей страны, где брала медали. Не покорилось Дарье пока только первенство России. Это её главная цель, как и получить звание мастера спорта. Выступает Дарья в разных направлениях.
Большим составом на соревнования приехал спортклуб «Вираж». Спортсмены представлены в разных направлениях, в том числе и чирлидинге. Здесь элементы близки к акробатическим, кроме того, выполняются станты, партнёрские и смешанные. Ева Кудисова и Полина Пермина подружились ещё на первых тренировках по чирлидингу. А без поддержки и дружбы в этом виде спорта никак — у всех в команде разные роли, но друг без друга выступление не получится.
Команда «Вираж» существует в Уфе с 2015-го года и за десять лет добилась немалых успехов. С последних рейтинговых соревнований в Перми спортсменки привезли несколько медалей, следующий турнир всероссийского уровня пройдёт в Екатеринбурге уже в мае.
Фестиваль стал настоящим праздником танца, грации и позитивных эмоций. Отточенная хореография, яркие костюмы и синхронность выступлений — главные критерии, на которые обращали внимание судьи.
Фестиваль «ПроДвижение» прошёл уже в одиннадцатый раз. В Уфу приехали не только школьные команды республики, но также представители Челябинской области и Пермского края. С каждым годом уровень турнира повышается, а организаторы хотят привлекать как можно больше команд из других регионов.