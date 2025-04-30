Фестиваль «ПроДвижение» собрал в Уфе 600 спортсменок

В Уфе в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой состоялся открытый фестиваль по чир спорту «ПроДвижение». Его участниками стали около 40 команд и 600 спортсменок разных возрастов — это коллективы детских садов и школ. Своё мастерство показывали также и родители в дисциплине «Чир Фэмили».

У Дарьи Шараповой всегда есть поддержка после ярких выступлений. Девушка занимается чир-спортом больше шести лет, и за это время объездила немало городов нашей страны, где брала медали. Не покорилось Дарье пока только первенство России. Это её главная цель, как и получить звание мастера спорта. Выступает Дарья в разных направлениях.

У меня соло джаз, соло фристайл, раньше я ещё стоял в джаз и фристайл команде и во фристайл-двойке, ездила в Челябинск, у меня две бронзовые медали, Пермь, Екатеринбург. Дарья Шарапова, участница соревнований

Большим составом на соревнования приехал спортклуб «Вираж». Спортсмены представлены в разных направлениях, в том числе и чирлидинге. Здесь элементы близки к акробатическим, кроме того, выполняются станты, партнёрские и смешанные. Ева Кудисова и Полина Пермина подружились ещё на первых тренировках по чирлидингу. А без поддержки и дружбы в этом виде спорта никак — у всех в команде разные роли, но друг без друга выступление не получится.

Я база, основная база. А я флайер, и он всегда подлетает. Когда я только пришла на чир, я, конечно, боялась, но сейчас уже нет. Полина Пермина и Ева Кудисова, участницы соревнований

Команда «Вираж» существует в Уфе с 2015-го года и за десять лет добилась немалых успехов. С последних рейтинговых соревнований в Перми спортсменки привезли несколько медалей, следующий турнир всероссийского уровня пройдёт в Екатеринбурге уже в мае.

С недавнего времени в наших фестивалях принимают участие команды родителей, сейчас, например, выступает команда Челябинской области в дисциплине «чир-фэмили», возрастная 25+, родители подхватили интерес детей, вовлечены в этот вид спорта. Лилия Яхина, руководитель спорт-клуба по чир-спорту «Вираж»

Фестиваль стал настоящим праздником танца, грации и позитивных эмоций. Отточенная хореография, яркие костюмы и синхронность выступлений — главные критерии, на которые обращали внимание судьи.

Мне как спортсменке очень радостно видеть столько спортсменов, все подтянутые, красивые, это не просто фестиваль, это целый праздник спорта, уверенна, что тренировались усердно, слушались своих педагогов, но на соревнованиях выигрывает тот, кто справляется со своим волнением. Аделина Загидуллина, олимпийская чемпионка по фехтованию