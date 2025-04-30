В Уфе завершился финал «Чудо-шашек»

В Уфе подвели итоги финала регионального этапа всероссийских соревнований «Чудо-шашки». Его участниками стали школьники со всего Башкортостана, показавшие лучшие результаты на отборочном этапе. Решающая стадия уже в третий раз прошла в Конгресс-холле «Торатау».

По ее итогам на всероссийский этап отобралась команда школы №2 Ишимбая. А среди сельских образовательных учреждений лучший результат показали ученики из Калтасов. Подведены итоги и индивидуального зачета. Золото завоевали юные спортсмены из Ишимбая, Уфы и села Стерлибашево.

«Чудо-шашки» дали старт многим ведущим игрокам. Все игроки, которые сейчас являются лидерами в России, всех эти соревнования так или иначе коснулись. Юрий Черток, старший тренер сборной России по международным шашкам