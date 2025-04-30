В Уфе завершился финал «Чудо-шашек»

В Уфе подвели итоги финала регионального этапа всероссийских соревнований «Чудо-шашки». Его участниками стали школьники со всего Башкортостана, показавшие лучшие результаты на отборочном этапе. Решающая стадия уже в третий раз прошла в Конгресс-холле «Торатау».
По ее итогам на всероссийский этап отобралась команда школы №2 Ишимбая. А среди сельских образовательных учреждений лучший результат показали ученики из Калтасов. Подведены итоги и индивидуального зачета. Золото завоевали юные спортсмены из Ишимбая, Уфы и села Стерлибашево.
Участие в региональном этапе приняли 30 команд. Это около 120 юных любителей шашек. При этом практически у всех них уже есть личный рейтинг, а 21 школьник приехал в Уфу с разрядом кандидата в мастера спорта. Помимо соревновательной программы, организаторы подготовили и обширную культурную. Участники ознакомились с экспозициями театров и музеев Уфы.