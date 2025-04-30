В Уфе прошли соревнования по воздушной акробатике «Крылья неба»

В Уфе прошли масштабные соревнования по воздушной акробатике. Межрегиональный чемпионат «Крылья неба» собрал более 170 спортсменок. Конкуренцию представительницам Уфы и Стерлитамака составили гости из разных регионов.

Категория кандидатов в мастера спорта. Усложненная программа. От выступления спортсменки из Стерлитамака Анастасии Кулагиной остались под впечатлением даже судьи. На межрегиональные соревнования в Уфу она приехала побороться за медали. Занимается воздушной акробатикой атлетка уже два года. Сюда она пришла после шести лет тренировок в аэробике. И это помогло ей быстрее добиться успеха в новом виде спорта.

Соревнования проходили на двух снарядах — кольцах и полотнах. Каждая участница представляла свой уникальный образ. В качестве героев спортсменки выбирали образы Щелкунчика, принцессы амазонок и даже персонажи комиксов. Оценивали номера две бригады судей, которые работали на разных снарядах.



С трудом скрывают переживания Юлия и Сергей Мозякины. Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина приехал в Уфу поддержать дочь Яну. Но семилетняя спортсменка проявила чемпионский характер, она уверенно выступила и стала на турнире первой в своей возрастной группе.