В Уфе на Пасхальном фестивале выступил оркестр Валерия Гергиева

Концерт прошёл в Башкирском государственном академическом театре оперы и балета. Уфа второй год подряд попадает в список городов, где проходит Московский Пасхальный фестиваль. Это уникальное культурное событие, на котором выступает объединённый симфонический оркестр Мариинского и Большого театров. Концерт посетил и глава республики. Радий Хабиров вручил музыкантам государственные награды.

Ещё немного, и под руководством маэстро они сольются в едином потоке, очаровав весь зал. А пока настрой и распаковка инструментов. Музыканты разрешают заглянуть в кофры и узнать, с чем не расстаются на гастролях? Вместе с ними по стране и миру путешествуют фотографии их близких: супругов, детей. Кто-то с собой берёт и изображения домашних питомцев. В театр музыканты прибыли сразу с поезда. Но самих такой режим работы, признаются, нисколько не тяготит.

Впервые эта виолончель зазвучала ещё в 1698 году в Риме. Именно тогда её и изготовил итальянский мастер Давид Тэклер. Сейчас инструмент в руках артиста Большого симфонического оркестра Мариинского театра Олега Сендецкого. Усилиями Валерия Гергиева собрана уникальная коллекция, и часть инструментов артисты привезли в Уфу.

И вот уже звучанием инструментов, чья история исчисляется сотнями лет, и талантом артистов, которым рукоплескали зрители лучших мировых залов, наслаждается уфимская публика. И отдельное удовольствие следить за работой маэстро Валерия Гергиева. Кажется, к каждому музыканту тянутся невидимые нити. Артисты считывают не то что движение руки, движение пальцев.

Объединенный оркестр Большого и Мариинского театров исполнил произведения Мориса Равеля, Клода Дебюсси, Римского-Корсакова, Стравинского, Чайковского, Бруха и Моцарта. Второй год подряд Пасхальный фестиваль приезжает в Уфу.

Искренне благодарю от имени всех нас за концерт, за то, что вы в Уфе. Хотелось сказать, что республика очень благодарна за поддержку инициативы труппы нашего театра. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан