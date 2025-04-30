В Уфе на Пасхальном фестивале выступил оркестр Валерия Гергиева

Концерт прошёл в Башкирском государственном академическом театре оперы и балета. Уфа второй год подряд попадает в список городов, где проходит Московский Пасхальный фестиваль. Это уникальное культурное событие, на котором выступает объединённый симфонический оркестр Мариинского и Большого театров. Концерт посетил и глава республики. Радий Хабиров вручил музыкантам государственные награды.
Ещё немного, и под руководством маэстро они сольются в едином потоке, очаровав весь зал. А пока настрой и распаковка инструментов. Музыканты разрешают заглянуть в кофры и узнать, с чем не расстаются на гастролях? Вместе с ними по стране и миру путешествуют фотографии их близких: супругов, детей. Кто-то с собой берёт и изображения домашних питомцев. В театр музыканты прибыли сразу с поезда. Но самих такой режим работы, признаются, нисколько не тяготит.
Впервые эта виолончель зазвучала ещё в 1698 году в Риме. Именно тогда её и изготовил итальянский мастер Давид Тэклер. Сейчас инструмент в руках артиста Большого симфонического оркестра Мариинского театра Олега Сендецкого. Усилиями Валерия Гергиева собрана уникальная коллекция, и часть инструментов артисты привезли в Уфу.
И вот уже звучанием инструментов, чья история исчисляется сотнями лет, и талантом артистов, которым рукоплескали зрители лучших мировых залов, наслаждается уфимская публика. И отдельное удовольствие следить за работой маэстро Валерия Гергиева. Кажется, к каждому музыканту тянутся невидимые нити. Артисты считывают не то что движение руки, движение пальцев.
Объединенный оркестр Большого и Мариинского театров исполнил произведения Мориса Равеля, Клода Дебюсси, Римского-Корсакова, Стравинского, Чайковского, Бруха и Моцарта. Второй год подряд Пасхальный фестиваль приезжает в Уфу.
Глава республики вручил государственные награды. Звания заслуженных артистов Башкортостана удостоены Олег Сендецкий и Юрий Афонькин. А после маэстро Валерий Гергиев решил продлить удовольствие публики. И исполнить, выйдя за рамки программы, «Вальс цветов» Чайковского. Затем зрители и музыканты и вовсе поменялись местами. Последние стали слушателями. Слушателями нескончаемых аплодисментов.