В Башкирии продолжается подготовка к «Бессмертному полку»

9 мая после Парада Победы тысячи жителей республики пройдут с портретами своих героев. Присоединиться может каждый, кто хочет почтить память родственников — участников Великой Отечественной, тружеников тыла, блокадников или военных, погибших при исполнении долга.

Елизавета Бажанова ещё со школьной скамьи принимает участие в «Бессмертном полку», а теперь сама организовывает шествия. Студентка Уфимского медуниверситета в молодёжном штабе с момента его открытия.

В последний раз в Башкортостане акция проводилась 3 года назад, в 2022-м. Тогда в ней приняли участие порядка 480 тысяч человек. В 2025-м только в Уфе к шествию планируют присоединиться порядка 200 тысяч жителей. Колонна начнет формироваться на проспекте Октября от улиц Галле до 50 лет СССР. Участники пройдут маршрут длиною в 6 километров.

Те, кто желает попасть на шествие, но нет возможности приехать, могут принять участие и в онлайн-формате. До 6 мая нужно оставить заявку на сайте «Бессмертный полк онлайн», через приложения «ВКонтакте» или «Одноклассники». В этом году не останутся в стороне и люди с ограниченными возможностями здоровья.

С 1 мая по всей стране стартует акция «Окна Победы». Каждый витраж станет символом уважения и тепла, напоминая о Великой Победе. К празднованию 9 мая присоединились и маленькие жители. В уфимском детском саду №218 организовали концерт, посвящённый 80-летию Победы.