В Башкирии дети войны получат выплату ко Дню Победы

В Башкортостане дети войны получат единовременную праздничную выплату. К 80-летию Великой Победы им выплатят по 2 тыс. рублей. Соответствующий указ подписал глава региона Радий Хабиров. Речь идет о жителях республики, которые родились в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945-го и постоянно проживают в Башкортостане.