В Башкирии горожанин обвинил дорожников в имитации ремонта

В городе Туймазы отремонтируют 10 тыс. квадратных метров площадей по ямочному ремонту. Работы в муниципалитете идут активно с начала апреля и, по словам чиновников, уже завершены на треть. Однако нашлись и те, кто попытался оспорить сам факт проведения работ. Некий житель обвинил дорожников в том, что они лишь имитируют деятельность. Что стало поводом?

Видео разошлось по всем соцсетям и вызывало немало споров. На кадрах глава Туймазов выходит в прямой эфир брифинга на телеканале БСТ, чтобы рассказать о ямочном ремонте. На фоне — техника и дорожники без явных признаков проведения асфальтных работ. Очевидец назвал происходящее показухой. Как выяснилось, даже не разобравшись в ситуации.

Дорожники по графику работают до 7 вечера. В день прямого эфира, рассказывает глава города, их чуть-чуть попросили задержаться, так сказать, для антуража. Работы на тот момент они уже выполнили. И никакой лжи в том, что ямочный ремонт в городе проводят, не было.

Видеороликом были возмущены и сами дорожники. Едкие комментарии в их адрес не иначе как плевок. Свою работу они делают исправно, говорят мастера. В этом году по плану в Туймазах должны привести в порядок 10 тысяч квадратных метров дорог. Работы на трети из них уже завершили. Латают улицы по мере интенсивности ям, начиная с наиболее проблемных участков.