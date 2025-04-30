В Башкирии продлили выплаты участникам СВО до мая 2025 года

Радий Хабиров внес изменения в указ о мерах поддержки участников специальной военной операции. Так, выплаты для тех, кто заключил контракт с Минобороны РФ, будут действовать до 15 мая 2025 года. Ранее установленный срок заканчивается сегодня, 30 апреля.

Набор на военную службу по контракту в Уфе продолжает Центр «Защитник». Желающие могут в одном месте пройти медицинское обследование, открыть банковскую карту и оформить необходимые для службы документы. В центре для будущих военнослужащих предусмотрены трёхразовое питание и жилые помещения. Все услуги оказываются бесплатно.