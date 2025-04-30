В Башкирии продлили выплаты участникам СВО до мая 2025 года

Радий Хабиров внес изменения в указ о мерах поддержки участников специальной военной операции. Так, выплаты для тех, кто заключил контракт с Минобороны РФ, будут действовать до 15 мая 2025 года. Ранее установленный срок заканчивается сегодня, 30 апреля.
Набор на военную службу по контракту в Уфе продолжает Центр «Защитник». Желающие могут в одном месте пройти медицинское обследование, открыть банковскую карту и оформить необходимые для службы документы. В центре для будущих военнослужащих предусмотрены трёхразовое питание и жилые помещения. Все услуги оказываются бесплатно.
Центр принимает мужчин с 18 до 65 лет, пребывающих в запасе, не проходивших воинскую службу и тех, кто желает подписать контракт повторно. Пункт принимает жителей любых регионов. Стоит отметить, что контрактники Башкортостана получат единовременную выплату в размере 1 млн 600 тысяч рублей, и с учетом федеральной доплаты эта сумма составит 2 млн рублей.