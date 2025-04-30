Один укол за 265 миллионов: мальчику Давиду из Уфы нужна помощь

Его жизнь может спасти один укол, но стоит он 265 миллионов рублей. 4-летний Давид из Уфы борется с атрофией мышц. В прошлом году телеканал БСТ уже освещал эту историю. Вновь хотим напомнить, насколько важна поддержка каждого жителя республики.
Спортивные машинки, гонки — настоящая страсть 4-летнего Давида. Разделяет любовь мальчика к автомобилям и его питомец — хомячок Бусинка. Давид парень любознательный, активный, но страшный диагноз угрожает его самостоятельности. Мальчик поздно начал ползать и с трудом делал первые шаги. Заподозрив неладное, родители после продолжительных медицинских исследований узнали, что их любимый сын серьезно болен.
Выражаясь научным языком: стандартные показатели нуклеиновых кислот в пределах 100-200 единиц, а результаты Давида зашкаливают за 10 000, что говорит о стремительном разрушении мышц. Дети с прогрессирующим заболеванием уже в 10 лет садятся в коляску, а к 20-ти и вовсе могут погибнуть. По словам врачей, есть шанс остановить недуг. Но спасительные препараты стоят огромных денег.
Препарат необходимо ввести до исполнения ребёнку 5 лет, времени не так много. Уже на протяжении полугода родители мальчика пытаются набрать нужную сумму для лечения, сейчас удалось собрать 20 млн. Семья Давида надеется, что не только жители Башкортостана, но и всей страны откликнутся на призыв о спасении мальчика.
Чтобы помочь Давиду, вы можете связаться с его родителями по номеру телефона (8 (917) 404-12-66), совершить перевод можно по реквизитам ниже, с пометкой «на лечение Давиду».
Также можно перейти на сайт (david-mdd.ru), где предоставлена вся необходимая информация. Любая посильная сумма, репост помогут малышу побороть смертельно опасный недуг и обрести шанс на счастливую полноценную жизнь.