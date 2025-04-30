Один укол за 265 миллионов: мальчику Давиду из Уфы нужна помощь

Его жизнь может спасти один укол, но стоит он 265 миллионов рублей. 4-летний Давид из Уфы борется с атрофией мышц. В прошлом году телеканал БСТ уже освещал эту историю. Вновь хотим напомнить, насколько важна поддержка каждого жителя республики.

Спортивные машинки, гонки — настоящая страсть 4-летнего Давида. Разделяет любовь мальчика к автомобилям и его питомец — хомячок Бусинка. Давид парень любознательный, активный, но страшный диагноз угрожает его самостоятельности. Мальчик поздно начал ползать и с трудом делал первые шаги. Заподозрив неладное, родители после продолжительных медицинских исследований узнали, что их любимый сын серьезно болен.

Полгода назад мы узнали, что у нашего сына Давида генетическое заболевание мышечной дистрофии Дюшенна. Изначально это заболевание считается неизлечимым, но совсем недавно появился препарат под названием Elevidys, который способен остановить прогрессирование данного заболевания. Само заболевание заключается в том, что мышцы в теле разрушаются из-за того, что нет определенного белка. Элина Гизятова, мама Давида

Выражаясь научным языком: стандартные показатели нуклеиновых кислот в пределах 100-200 единиц, а результаты Давида зашкаливают за 10 000, что говорит о стремительном разрушении мышц. Дети с прогрессирующим заболеванием уже в 10 лет садятся в коляску, а к 20-ти и вовсе могут погибнуть. По словам врачей, есть шанс остановить недуг. Но спасительные препараты стоят огромных денег.

У нашей семьи нет таких денег, мы открыли сбор на его лечение и сейчас просим каждого неравнодушного помочь нам в этом деле, чтобы спасти нашего сына. Сейчас очень важна информационная поддержка. К сбору подключились много медийных личностей, таких как Анвар Нургалиев, Башкирская домохозяйка, Дамир Ильгамович, Эдуард Радикович и многие другие блогеры и артисты. Препарат стоит 265 миллионов. Элина Гизятова, мама Давида

Препарат необходимо ввести до исполнения ребёнку 5 лет, времени не так много. Уже на протяжении полугода родители мальчика пытаются набрать нужную сумму для лечения, сейчас удалось собрать 20 млн. Семья Давида надеется, что не только жители Башкортостана, но и всей страны откликнутся на призыв о спасении мальчика.

Если каждый житель города Уфы соберутся и переведут по 300 рублей, то сбор закроется за сутки. Сначала мы сами не верили, что это возможно, но если сплотиться, эту сумму возможно собрать. Уже есть примеры родителей, которые смогли это сделать за короткий срок. Присоединяйтесь, друзья! Мы просим вас о помощи! Ренат Гизятов, папа Давида

Чтобы помочь Давиду, вы можете связаться с его родителями по номеру телефона (8 (917) 404-12-66), совершить перевод можно по реквизитам ниже, с пометкой «на лечение Давиду».