Юные футболисты из Уфы покорили интернет необычным трюком

Юные футболисты из Уфимского района прославились на всю страну. Спортсмены из села Алексеевка устроили соревнование на меткость, сбивая бутылки с водой, стоящих на головах родителей. Видеоролик разлетелся по соцсетям, собрал миллионы просмотров и десятки тысяч комментариев. Внимание на него обратила команда экс-вратаря сборной России Игоря Акинфеева.

Удары точно в яблочко. А точнее, в баллон с водой, который поочередно ставят на свою голову мамы, папы, тренер и партнеры по команде. На видео видно всё: волнение и восторг. Ролик родители сняли, чтобы показать достижения своих детей. И не ожидали, что он станет популярным.

В комментариях интернет-пользователи хвалили достижения детей и работу тренера. При этом обращали и внимание на состояние спортзала, отмечая, что нужен ремонт. Ролик привлек внимание команды экс-вратаря сборной России Игоря Акинфеева.

В Алексеевке более 90 детей занимаются футболом. И порядка 35 лет футболистов здесь тренирует Ильдус Шарафутдинов, воспитавший не одно поколение спортсменов. Занятия идут в спортзале местного ДК, в котором, по словам спортсменов, давно не было ремонта — местами посыпался потолок, а на полу уже порядком стерлась краска. Тем не менее ребята показывают результаты и в таких условиях, составляя важную часть команды спортшколы Уфимского района.

Весной футболисты традиционно выходят играть уже на открытое поле. Разом занимаются ребята нескольких возрастов. При этом футболом в Алексеевке болеют не только мальчики, но и девочки. При этом Ильдусу Шарафутдинову приходят помогать на занятия с младшими и его старшие воспитанники.