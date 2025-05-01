В Уфе кадеты покажут строевые приемы с оружием

В преддверии празднования 80-летия Победы, 5, 6 и 7 мая на Советской площади в Уфе состоятся показательные выступления и церемония развода караулов воспитанниками Уфимского кадетского корпуса.

Кадеты продемонстрируют строевые приемы с оружием – карабинами СКС, жонглирование служебным оружием и фланкировку шашками. Кроме того, они пройдут торжественным маршем у памятника генералу Шаймуратову.

Как отмечают в Уфимском кадетском корпусе, сейчас подобные приемы выполняются только ротой почетного караула Волгоградского гарнизона на Мамаевом Кургане.

Выступления для жителей и гостей города начнутся в 16:00 и продлятся до 18:00.