В Башкирии за сутки сообщений о подтоплениях не поступало

Госкомитет Башкирии по ЧС сообщил актуальные данные по паводку и природным пожарам.

Так, за прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 сообщений о подтоплении не поступало.

На контроле находится 1 ситуация в городе Уфе, связанная с переливом дороги в СНТ. Уровень реки Белой в районе Монумента дружбы г.Уфы составляет 313 см, за сутки -31 см.

Наблюдается также снижение уровня воды за сутки:

— на реке Уфе в районе Шакши города Уфы, за сутки -42 см, текущий уровень 410 см, выход реки на пойму 830 см.

Нугушское водохранилище наполнено, Юмагузинское и Павловское работают в транзитном режиме.

За прошедшие сутки произошло 1 возгорание сухой растительности в Стерлитамакском районе. Общая площадь составила 0,02 гектара.

Кроме того, произошло 6 случаев частичного срыва кровли строений в результате шквалистого усиления ветра в Уфе и Бирском районе.