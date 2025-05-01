В Уфе в преддверии праздников задержали 7 пьяных водителей

За минувшие сутки на дорогах столицы зарегистрировано 48 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал один человек.

Инспекторы выявили 344 нарушения правил дорожного движения. Среди них 29 случаев, связанных с непристегнутыми ремнями безопасности. 12 нарушений касались пешеходов, которые переходили дорогу в ненадлежащих местах, и водителей, не уступивших дорогу пешеходам. Также зафиксировано 10 случаев нарушения правил перевозки детей.