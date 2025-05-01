В Уфе откроется выставка трофейной техники НАТО

Сегодня, 1 мая, в Уфу доставили выставку трофейной техники стран НАТО «Сила в правде - гордость и Победа». Об этом сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.

Речь идет о технике, захваченной военнослужащими России в ходе боевых действий в рамках специальной военной операции.

Экспозиция разместится на площади Ленина и будет работать со 2 по 12 мая. Горожане смогут увидеть разгромленные американские, немецкие, канадские, британские, французские танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и бронеавтомобили.

Посетить выставку предлагают всей семьей, а главное совершенно бесплатно.