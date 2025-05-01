Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Праздником весны и труда

В Уфе возле стелы «Город трудовой доблести» появился прекрасный сквер. Продолжим его развивать. Цель – чтобы наши жители, наши дети видели, какой огромный вклад республика внесла в Победу. В этом году к установке стелы мы приступим и в Ишимбае. Это наша благодарность всем ветеранам, которые самоотверженно трудились на предприятиях, всем, кто подарил нам мирное небо. Поздравляю всех жителей Башкортостана с праздником! Мира, добра и благополучия!

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан