Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Праздником весны и труда

Сегодня, 1 мая, Глава региона возложил цветы к стеле «Уфа – город трудовой доблести», открытие которой состоялось в ноябре 2022 года в Кировском районе башкирской столицы.
Радий Хабиров поблагодарил всех, кто трудился на благо страны и республики. Он также напомнил, что Уфа и Ишимбай носят почетное звание «Город трудовой доблести».
По его словам, в годы Великой Отечественной войны в регионе добывали и перерабатывали нефть, собирали двигатели для боевых самолетов, выпускали бронепоезда – вся наша промышленность работала на то, чтобы помочь фронту.
Фото: Радий Хабиров, ТГ.