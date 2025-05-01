Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Праздником весны и труда

Сегодня, 1 мая, Глава региона возложил цветы к стеле «Уфа – город трудовой доблести», открытие которой состоялось в ноябре 2022 года в Кировском районе башкирской столицы.

Фото №1 - Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Праздником весны и труда

Радий Хабиров поблагодарил всех, кто трудился на благо страны и республики. Он также напомнил, что Уфа и Ишимбай носят почетное звание «Город трудовой доблести».

По его словам, в годы Великой Отечественной войны в регионе добывали и перерабатывали нефть, собирали двигатели для боевых самолетов, выпускали бронепоезда – вся наша промышленность работала на то, чтобы помочь фронту.

В Уфе возле стелы «Город трудовой доблести» появился прекрасный сквер. Продолжим его развивать. Цель – чтобы наши жители, наши дети видели, какой огромный вклад республика внесла в Победу. В этом году к установке стелы мы приступим и в Ишимбае. Это наша благодарность всем ветеранам, которые самоотверженно трудились на предприятиях, всем, кто подарил нам мирное небо. Поздравляю всех жителей Башкортостана с праздником! Мира, добра и благополучия!

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

Фото: Радий Хабиров, ТГ.

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