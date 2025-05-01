В Уфе пьяный водитель влетел в бетонное ограждение

В Уфе сегодня, 1 мая, произошло «пьяное» ДТП. Подробности рассказали в городской Госавтоинспекции.
Около двух часов дня, водитель «Лада Ларгус», не имея водительского удостоверения, следуя по улице Первомайская в сторону улицы Конституции, не справился с управлением и допустил наезд на бетонное ограждение.
В результате дорожной аварии пострадавших нет. Автомобиль получил механические повреждения.
При проведении освидетельствования установлено, что водитель управлял автомашиной в состоянии опьянения. Алкотестер показал 1,081 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
В отношении него составили административный материал. Начато разбирательство.
Фото: ГАИ Уфы.