В Уфе пьяный водитель влетел в бетонное ограждение

В Уфе сегодня, 1 мая, произошло «пьяное» ДТП. Подробности рассказали в городской Госавтоинспекции.

Около двух часов дня, водитель «Лада Ларгус», не имея водительского удостоверения, следуя по улице Первомайская в сторону улицы Конституции, не справился с управлением и допустил наезд на бетонное ограждение.