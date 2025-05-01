В Уфе вандалы испортили «умную» остановку

В Уфе камеры видеонаблюдения зафиксировали очередной акт вандализма на «умной» остановке у Гостиного двора. На записи видно, как молодая пара маркерами наносит граффити на стеновые панели, в результате чего вся стена павильона оказалась исписанной.

В настоящее время в полицию подано заявление по факту порчи городского имущества. Личности подростков будут установлены для привлечения их к ответственности.

На данный момент остановочный павильон очищен от нанесённых рисунков и находится в надлежащем состоянии.