Жители Башкирии отпраздновали Первомай

В Ишимбае установят стелу трудовой доблести, а в Уфе рядом с уже действующим постаментом организуют музей под открытым небом. Об этом Радий Хабиров рассказал на торжественном мероприятии по случаю Дня труда. Праздник традиционно начался с церемонии возложения цветов к мемориалу на уфимском набережной. На площадке собрались чиновники и представители профсоюзов, а также члены трудовых династий.

Возложить цветы к стеле трудовой доблести в Первомай для представителей трудовой династии – особая честь. Все четыре поколения семьи Обуховых-Самойловых работали на УМПО. Общий стаж на 18 человек – более 400 лет. И, похоже, это далеко не рекорд. А началось все с основателя династии, который устроился на моторостроительное предприятие еще до войны. И, как рассказывают в семье, лично общался со Сталиным.

С моторостроителями связана и другая трудовая династия. Корни семьи Ивановых-Халиковых уходят в Ленинград. Именно оттуда в Уфу эвакуировали основателя вместе с сестрами. Потомки до сих пор работают на УМПО. Их общий трудовой стаж на всех – более 600 лет.

Трудовые подвиги жителей республики на праздничной церемонии отметил и Глава Башкортостана. Радий Хабиров также возложил цветы к стеле. Он почти память тех, кто ковал победу в тылу минутой молчания. А также поблагодарил тружеников, которые продолжают вносить вклад в будущее республики. По завершении мероприятия руководитель региона пообщался с мамой Героя России Максима Серафимова и обсудил с ней открытие памятника сыну. А во время осмотра экспонатов на территории сквера Радий Хабиров рассказал о планах создать здесь музей под открытым небом.

Мы сюда еще нагоним много техники, чтоб дети приходили, смотрели. Вот здесь будет стоять бронепоезд. Мы сейчас его разбираем по частям, потихонечку начнем монтаж бронепоезда, потому что республика выпустила достаточно большое количество бронепоездов. Еще не все знают, что много чего было сделано в республике. Выпускались «Катюши», например. Вообще в целом – это огромное количество – десятки госпиталей здесь были. Поэтому эту территорию мы проведем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан