Жители Башкирии отпраздновали Первомай

В Ишимбае установят стелу трудовой доблести, а в Уфе рядом с уже действующим постаментом организуют музей под открытым небом. Об этом Радий Хабиров рассказал на торжественном мероприятии по случаю Дня труда. Праздник традиционно начался с церемонии возложения цветов к мемориалу на уфимском набережной. На площадке собрались чиновники и представители профсоюзов, а также члены трудовых династий.
Возложить цветы к стеле трудовой доблести в Первомай для представителей трудовой династии – особая честь. Все четыре поколения семьи Обуховых-Самойловых работали на УМПО. Общий стаж на 18 человек – более 400 лет. И, похоже, это далеко не рекорд. А началось все с основателя династии, который устроился на моторостроительное предприятие еще до войны. И, как рассказывают в семье, лично общался со Сталиным.
С моторостроителями связана и другая трудовая династия. Корни семьи Ивановых-Халиковых уходят в Ленинград. Именно оттуда в Уфу эвакуировали основателя вместе с сестрами. Потомки до сих пор работают на УМПО. Их общий трудовой стаж на всех – более 600 лет.
Трудовые подвиги жителей республики на праздничной церемонии отметил и Глава Башкортостана. Радий Хабиров также возложил цветы к стеле. Он почти память тех, кто ковал победу в тылу минутой молчания. А также поблагодарил тружеников, которые продолжают вносить вклад в будущее республики. По завершении мероприятия руководитель региона пообщался с мамой Героя России Максима Серафимова и обсудил с ней открытие памятника сыну. А во время осмотра экспонатов на территории сквера Радий Хабиров рассказал о планах создать здесь музей под открытым небом.
В годы войны в республике вся промышленность работала на то, чтобы помочь фронту. Речь в том числе и об ишимбайской нефти, на которой, собственно, и работала боевая техника. Пять лет назад Уфа была удостоена почетного звания города трудовой доблести. В этом году такое же звание присвоили и Ишимбаю. Как отметил глава республики, там установят такую стелу как дань уважения труженикам.