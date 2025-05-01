Путешественник из Уфы планирует доплыть на каяке до Северного Ледовитого океана

Уфимец Олег Чегодаев планирует доплыть на каяке до Северного Ледовитого океана. Спортсмен-путешественник и популяризатор туризма известен тем, что пешком прошел весь Урал, а сейчас он намерен проплыть вдоль гор. Начал свой путь 16 апреля в 50 км от истоков реки Белой вблизи горы Иремель.

В руках у Олега Чегодаева – результат его пешего путешествия по Уральским горам, которое заняло 109 дней и более трех тысяч километров. Окропить свою книгу водой из реки Белой – это своего рода ритуал наудачу не только в его длительном заплыве, но и в написании нового тома о приключениях по Уралу на лодке-каяке. Впереди у туриста-одиночки путь протяженностью более пяти тысяч километров. В сентябре он планирует добраться до Северного Ледовитого океана.

Мужчина проплывает в день порой до ста км. На пути у него – стремительные сплавы по быстрым рекам, изнурительные подъемы вверх по течению, волоки через горы и, конечно, невероятная красота уральских рек. Попутно уфимец делает заметки, фотографирует и снимает на видео природу.

Когда Олег Чегодаев останавливается на отдых возле населенных пунктов, к нему приходят пообщаться любопытные жители и любители туризма. На таких встречах путешественник делится историями про места, в которых он побывал, рассказывает о сложностях заплыва, экипировке.

Пришли на встречу и подопечные благотворительного фонда «Мархамат», где оказывают комплексную помощь детям, включая сирот и ребят с инвалидностью. С ними Олег Чегодаев знаком уже давно. Еще во время своего пешего путешествия по Уральским горам он запустил сбор средств для центра. Благодаря финансовой помощи дети смогли поехать в поход и подняться на гору Малиновую под Белорецком.

Плыть на небольшом каяке, затарившись всем, невозможно. Поэтому путешественник заранее просчитал маршрут, запланировал поэтапно заброски нужными вещами, продуктами, снаряжением, оборудованием. Ему в этом помогают друзья по всему Уралу, а также супруга путешественника.