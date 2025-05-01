В Уфе состоялось закрытие III сезона Ночной волейбольной лиги

В Уфе прошла торжественная церемония закрытия III сезона Ночной волейбольной лиги Республики Башкортостан. Количество команд-участников этих соревнований растет из года в год. Это коллективы органов государственной власти, правоохранительных органов и крупнейших предприятий региона. В этом сезоне соревновалось более 600 игроков из 42 команд, в том числе 9 – женских.

Ночная волейбольная лига способствует укреплению дружеских отношений, контактов между организациями, предприятиями. Когда коллективы встречаются не только на работе, но и в спортзале, – это совсем другой вопрос.

Я хочу поблагодарить Правительство Республики Башкортостан в лице Сагитова Ирека Хайривариевича за безмерную помощь за то, что он согласился руководить, помогать. Ведь в чем особенность: мы играем с 9 часов вечера до 12 часов ночи. И так всегда.

Соревнования среди женских команд выиграл коллектив «Фемида». Он составлен из девушек, которые трудятся в правоохранительных органах республики. В финале со счетом 2:0 по партиям они обыграли команду Министерства здравоохранения Республики Башкортостан. У мужчин в решающем матче сошлись коллективы Минздрава и «Газпром межрегионгаз» и «Газпром газораспределение». Встреча получилась драматичной. Первый сет остался за Минздравом, но следующие два вырвали газпромовцы. По завершении финальных матчей прошла торжественная церемония закрытия, а участники Ночной волейбольной лиги получили индивидуальные призы.