В Уфе состоялось закрытие III сезона Ночной волейбольной лиги

В Уфе прошла торжественная церемония закрытия III сезона Ночной волейбольной лиги Республики Башкортостан. Количество команд-участников этих соревнований растет из года в год. Это коллективы органов государственной власти, правоохранительных органов и крупнейших предприятий региона. В этом сезоне соревновалось более 600 игроков из 42 команд, в том числе 9 – женских.

Ночная волейбольная лига способствует укреплению дружеских отношений, контактов между организациями, предприятиями. Когда коллективы встречаются не только на работе, но и в спортзале, – это совсем другой вопрос.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Я хочу поблагодарить Правительство Республики Башкортостан в лице Сагитова Ирека Хайривариевича за безмерную помощь за то, что он согласился руководить, помогать. Ведь в чем особенность: мы играем с 9 часов вечера до 12 часов ночи. И так всегда.

Ренат Васин, вице-президент Ночной волейбольной лиги Республики Башкортостан

Соревнования среди женских команд выиграл коллектив «Фемида». Он составлен из девушек, которые трудятся в правоохранительных органах республики. В финале со счетом 2:0 по партиям они обыграли команду Министерства здравоохранения Республики Башкортостан. У мужчин в решающем матче сошлись коллективы Минздрава и «Газпром межрегионгаз» и «Газпром газораспределение». Встреча получилась драматичной. Первый сет остался за Минздравом, но следующие два вырвали газпромовцы. По завершении финальных матчей прошла торжественная церемония закрытия, а участники Ночной волейбольной лиги получили индивидуальные призы.

Матч был тяжелым. Мы с соперником встречались на групповой стадии неоднократно, знаем друг друга. Проиграли первую партию, но тем не менее нашли в себе силы, ребята собрались. Помогая друг другу, мы победили.

Ильфир Мулюков, главный инженер филиала «Газпром газораспределение Уфа»

Всегда выигрывает сильнейший. Здесь я должен отдать должное команде соперника. Они получше сыграли в защите и забили свои мячи.

Антон Денисов, игрок волейбольной команды Министерства здравоохранения Республики Башкортостан
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