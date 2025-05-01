«Салават Юлаев» уступил «Локомотиву» в третьем матче серии

Серия полуфинала КХЛ переехала в Уфу. Сегодня «Салават» принимал «Локомотив» на домашнем льду. Первыми пропустили юлаевцы. В большинстве отличился Алексей Береглазов.
Лишь после перерыва хозяева сравнивают счёт благодаря стараниям четвёртого звена и Владислава Ефремова. Но дальше гости забивают ещё дважды. В третьем периоде Никита Черепанов толкает Петра Хохрякова, после чего нападающего «Салавата» увозят на носилках, а юлаевцы реализуют большинство.
В концовке встречи уфимцы снова забивают, но гол отменяют, а хозяева пропускают шайбу в пустые ворота. 2:4 – поражение «Салавата». Следующий матч 3 мая также пройдёт в Уфе.