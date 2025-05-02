В Башкирии произошло ДТП с тремя фурами: есть пострадавшие

Накануне между селами Лаяшты Илишевского района и Асяново Дюртюлинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех грузовых автомобилей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Авария случилась на 1221 км автотрассы М-7. По предварительным данным, 63-летний водитель грузовика «Даф», следовавший из Москвы в сторону Уфы, допустил наезд со стоящим грузовиком «Фав». От удара последний столкнулся с находящимся впереди КамАЗом.

В результате ДТП серьезные травмы получили водитель и пассажир фуры «DAF». Экстренные службы деблокировали пострадавших и передали медикам. Их состояние оценивается как тяжелое. Начато расследование.