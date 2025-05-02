В Башкирии пройдет День поминовения и почитания

В Башкирии 3 мая состоится День поминовения и почитания. Об этом в своих соцсетях сообщил Радий Хабиров.

Фото №1 - В Башкирии пройдет День поминовения и почитания

В этом году планируется задействовать около 50 дополнительных автобусов «Башавтотранса» для упрощения доступа к кладбищам. Расписание маршрутов доступно по ссылке.

Эту традицию мы установили несколько лет назад – каждый год в начале мая определяем дату, когда все вместе после зимы приводим в порядок кладбища. Задача власти в этот день – создать условия, чтобы наши жители могли навестить могилы родных и близких.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

На кладбищах в этот день запланированы субботники и вывоз мусора.

Особое внимание будет уделено захоронениям участников и ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы почтить память поколений, отдавших жизнь за Победу.

Фото: Радий Хабиров, ТГ.

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