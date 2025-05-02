В Башкирии пройдет День поминовения и почитания

Эту традицию мы установили несколько лет назад – каждый год в начале мая определяем дату, когда все вместе после зимы приводим в порядок кладбища. Задача власти в этот день – создать условия, чтобы наши жители могли навестить могилы родных и близких.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан