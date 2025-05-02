В Башкирии пройдет День поминовения и почитания

В Башкирии 3 мая состоится День поминовения и почитания. Об этом в своих соцсетях сообщил Радий Хабиров.
В этом году планируется задействовать около 50 дополнительных автобусов «Башавтотранса» для упрощения доступа к кладбищам. Расписание маршрутов доступно по ссылке.
На кладбищах в этот день запланированы субботники и вывоз мусора.
Особое внимание будет уделено захоронениям участников и ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы почтить память поколений, отдавших жизнь за Победу.
Фото: Радий Хабиров, ТГ.