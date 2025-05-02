В Башкирии полицейские устроили погоню за пьяным водителем

После погони в Учалинском районе автоинспекторами задержан пьяный водитель за рулем «ВАЗ-2115». Об этом в своих соцсетях сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.

Накануне экипаж ДПС заметил тонированный черный «ВАЗ», который двигался без госзнаков и с превышением скорости. Инспекторы решили проверить автомобиль. На улице Горнозаводской началось преследование, так как водитель проигнорировал требование правоохранителя остановиться. Во время маневров водитель совершил резкий разворот, выехал на встречную полосу и, не справившись с управлением, врезался в бетонный забор. После аварии водитель заблокировал двери своего автомобиля, но инспекторам удалось его задержать, несмотря на активное сопротивление со стороны нарушителя.