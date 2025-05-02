В Башкирии более 1600 человек пострадали от укусов клещей

В Башкирии медики фиксируют рост числа обращений граждан в лечебные учреждения по поводу укусов клещей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
С начала сезона активности клещей в медицинские организации региона обратились 1659 человек, что на 429 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. За последнюю неделю зарегистрировано 845 новых обращений.
Специалисты ведомства напоминают, что клещи могут быть переносчиками клещевого вирусного энцефалита и иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма). При обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться в поликлинику или травмпункт по месту жительства. Если такой возможности нет, следует осторожно удалить клеща, избегая отрыва его хоботка, который глубоко укрепляется во время присасывания. Извлеченного клеща нужно доставить на исследование в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».