В Башкирии более 1600 человек пострадали от укусов клещей

Специалисты ведомства напоминают, что клещи могут быть переносчиками клещевого вирусного энцефалита и иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма). При обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться в поликлинику или травмпункт по месту жительства. Если такой возможности нет, следует осторожно удалить клеща, избегая отрыва его хоботка, который глубоко укрепляется во время присасывания. Извлеченного клеща нужно доставить на исследование в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».