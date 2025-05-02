В Уфе сотрудники ГАИ задержали несовершеннолетнего водителя

Вчера, 1 мая, в Уфе сотрудники ГАИ остановили подозрительный автомобиль «ВАЗ-2110». Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на улице Короленко Орджоникидзевского района города. В результате проверки выяснилось, что за рулём находился 17-летний студент 1 курса колледжа.

Инспекторы ДПС составили на водителя административный материал за управление транспортным средством без водительских прав и вызвали его отца. Материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Автомобиль поместили на спецстоянку.